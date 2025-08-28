Felices 15 años para Maia

Hoy es un día muy especial, mi hija MAIA URRUTIA cumple sus 15 años y no puedo evitar sentirme orgullosa de ella, por la gran personita que se está convirtiendo.

Eres una alumna, jugadora y una hija destacada y siempre dispuesta a aprender y dar lo mejor de ti, tu dedicación y esfuerzo que le pones a todo es un ejemplo a seguir. Me llena de orgullo ser tu madre porque eres una hija cariñosa, respetuosa y considerada con los demás.

Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en cada paso que des, para celebrar tus logros y para ayudarte a superar tus obstáculos.

Feliz cumpleaños mí niña hermosa que tengas un día lleno de amor, risas y momentos inolvidables. Son los deseos de tu mamá Celmira Urrutia TE AMO