Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.
La temperatura mínima se dará hacia la noche con 10° Centígrados. Para el día la máxima se estima en los 19°.
En cuanto al viento se espera del sector sudeste a 11 kilómetros con ráfagas de 12, a lo largo del día y se intensificará hacia la noche. Rotará hacia el sudoeste a 33 kilómetros con ráfagas de 61.
Elc ielo estará cubierto durante el día y para la noche estará parcialmente nublado.
Para el viernes, se anuncia inestabilidad.