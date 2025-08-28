Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.

La temperatura mínima se dará hacia la noche con 10° Centígrados. Para el día la máxima se estima en los 19°.

En cuanto al viento se espera del sector sudeste a 11 kilómetros con ráfagas de 12, a lo largo del día y se intensificará hacia la noche. Rotará hacia el sudoeste a 33 kilómetros con ráfagas de 61.

Elc ielo estará cubierto durante el día y para la noche estará parcialmente nublado.

Para el viernes, se anuncia inestabilidad.