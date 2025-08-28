El hospital implementa conectividad satelital en zonas rurales

El personal del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul realizó recientemente pruebas exitosas de conectividad satelital en el área rural, utilizando la tecnología Starlink desde una camioneta equipada para tal fin. Durante las pruebas, se realizaron videollamadas y se cargaron datos en el sistema ANDES en línea, confirmando la eficacia de la herramienta.

Esta implementación permitirá que el personal médico mantenga comunicación constante durante las salidas al campo, mejorando la coordinación de atención y garantizando un acceso más rápido y eficiente a los servicios de salud para la comunidad que reside en zonas rurales.