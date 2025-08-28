Copelco anunció corte programado de energía en Cutral Co

Copelco) informó que este viernes 29 de agosto, entre las 09:00 y las 11:00 horas, se realizará una suspensión provisoria del suministro eléctrico en sectores de Cutral Co.

El corte se debe al recambio de una subestación transformadora y a trabajos de mantenimiento en la línea de media tensión. Las zonas afectadas incluyen barrio Monte Hermoso, específicamente desde calle Alberto Baka hacia el sur y desde calle Zani hacia el este, así como algunos usuarios singulares, entre los que se encuentran Cablevisión Amplificadores, la Planta Municipal de Residuos y la Granja El Amanecer.

Desde la cooperativa se recomendó a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio y recordaron que los trabajos podrían modificarse según las condiciones climáticas.