Bomberos Voluntarios de Cutral Co celebraron el Día de las Infancias

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co organizó una gran jornada en el Gimnasio Municipal con motivo del Día de las Infancias, contando con el apoyo de la Municipalidad, el Concejo Deliberante y diversas instituciones de emergencia.

Más de mil niños participaron de juegos y actividades pensadas para aprender sobre prevención y cuidado. Los chicos recorrieron stands interactivos donde conocieron la labor de bomberos, policías, personal de salud y Protección Civil. También practicaron cómo evacuar una vivienda con humo artificial, aprendieron los números de emergencia y participaron de una pista de educación vial junto a la concejal Elida González.

El jefe del Cuerpo Activo, Darío Campos, resaltó la importancia de transmitir hábitos de prevención desde la infancia, agradeció a todas las instituciones que hicieron posible el evento y señaló que estas experiencias son el primer paso para despertar vocaciones de servicio en los más pequeños.