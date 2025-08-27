La policía lanzó un pedido de captura por el doble homicidio en Cutral Co

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un pedido de captura para Carlos Andrés de la Vega, de 22 años, en relación con el doble homicidio ocurrido en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

El hecho se registró en la madrugada del martes 26 de agosto de 2025, cuando dos adolescentes, de 16 y 18 años, resultaron muertos tras recibir disparos en las calles Rosenbrock y Agrimensor Baka.

Según la investigación, un automóvil Volkswagen Gol oscuro estuvo involucrado en el ataque, y De la Vega es señalado como uno de los posibles partícipes del crimen.

La orden de captura fue solicitada por el Comando de Cutral Co y la Fiscalía Única de la ciudad. Se solicita a la comunidad que, en caso de tener información sobre su paradero, se comunique al teléfono (299) 319142.