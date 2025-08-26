Villa El Chocón celebró la primera edición de “Neuquén en el Plato” con gran éxito

Villa El Chocón fue sede el sábado 23 de agosto de la primera edición de Neuquén en el Plato, un evento que reunió gastronomía, turismo, cultura y producción regional, con la participación de alrededor de 600 personas. La jornada se complementó con la feria Patagonia del Vino, donde bodegueros de la región ofrecieron degustaciones y ventas directas de sus productos.

El encuentro se realizó en el restaurante URO, ubicado en el camping municipal, con entrada libre y gratuita, y contó con la organización del espacio gastronómico, el municipio local, el Ministerio de Turismo de la provincia y NeuquénTur SE.

Participaron del evento autoridades locales y provinciales, entre ellas el intendente Pablo Di Fonzo, el ministro de Turismo Gustavo Fernández Capiet, la subsecretaria de Turismo Silvana Cerda y el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano.

La directora de Turismo de Villa El Chocón, Adriana Galarza, destacó el éxito de la propuesta y la integración de estudiantes de la Tecnicatura en Gastronomía con profesionales de la Ruta de la Gastronomía Neuquina. También subrayó la relevancia de la participación de productores regionales de hongos, chocolates, mermeladas y otros productos locales, que enriquecieron la experiencia de los visitantes.

Entre los atractivos, se destacó el maridaje de sabores y vinos, con la participación de cinco bodegas locales: San Sebastián, Familia Schroeder, Impasse, Puerta Oeste y Fincas del Limay, que registraron gran aceptación por parte del público.

Además, estuvieron presentes productores de distintos puntos de la región, como Patagonia Hongos, Fusión Funga, Mozzafiato Chocolates, Tres Hermanos Mermeladas Orgánicas, Gramillero Vermouth, Ernesto Albrecht y Le Petit Art Chocolat, así como productores de Centenario, entre ellos Familia Dietrich, Luna de Cuarzo y Chacra 47.

El evento también incluyó la participación de destinos turísticos locales (Centenario, Senillosa y San Patricio del Chañar) y prestadores de actividades recreativas, como Astroturismo Crux, Fario Fishing Lodge, Peces Patagónicos, Cicloturis Patagonia, Camping Las Flores, El Rinconcito de Ingrid y La Abuela Vivienda Turística.

Durante la jornada, el Ministerio de Turismo entregó placas de habilitación a establecimientos locales, entre ellos Alen Luz de Luna, Hostería El Álamo, La Posada del Dinosaurio y Hotel del Chocón, reafirmando el compromiso con la calidad y formalización de la oferta turística de la región.