Un hombre enfrentará un jurado popular por el delito de abuso sexual seguido de muerte

Un jurado popular determinará si un hombre es penalmente responsable de abusar sexualmente de su sobrina de 14 años, quien luego de la agresión se quitó la vida.

Así lo definió el juez de Garantías Lisandro Borgonovo en una audiencia de control de acusación desarrollada ayer en Cutral Co.

El magistrado avaló el requerimiento de apertura a juicio del Ministerio Público Fiscal y descartó la posición de la defensa de J.C.F., que sostuvo que no se cuenta con elementos probatorios suficientes para incriminar al imputado y que la causa sea elevada a juicio.

“Para la defensa sería difícil la acreditación del hecho, pero será su trabajo en juicio sostener esta contradicción que plantea. Deben escucharse testigos y hechos, y para ello se debe ir a juicio”, sostuvo Borgonovo.

De acuerdo a la teoría del caso, el 22 de julio de 2024 en Plaza Huincul el imputado llegó a la vivienda que compartía con la niña -y la madre y una hermana de ella- y le reclamó a la joven por un movimiento de dinero en su cuenta bancaria.

Luego, la agredió sexualmente, situación que, de acuerdo a lo manifestado por la fiscalía, determinó que la víctima tomase la decisión de quitarse la vida.

Durante la audiencia, el fiscal jefe Gastón Liotard y la asistente letrada Valeria Ceballos enunciaron los testigos que brindarán su declaración en el juicio de responsabilidad y los elementos probatorios recabados.

El juicio estará a cargo de un jurado popular dado que desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó una pena superior a 15 años.

La calificación legal definida fue la de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechándose de la condición de convivencia preexistente.