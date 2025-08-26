Se realizó una capacitación en Plaza Huincul sobre cultivos hortícolas de estación

En Plaza Huincul se llevó adelante una capacitación sobre “Producción e implantación de cultivos hortícolas de estación”, destinada a productores y al público en general interesado en adquirir herramientas prácticas para mejorar sus conocimientos y aprovechar la nueva temporada de siembra.

La jornada estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Sánchez, del INTA AER Centenario, quien brindó conceptos técnicos y recomendaciones aplicables a la producción hortícola local.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Como cierre, los participantes recibieron semillas de estación, entregadas como un aporte para facilitar la puesta en práctica de los contenidos abordados durante la capacitación.