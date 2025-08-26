Plaza Huincul crea el Observatorio Municipal de Personas Mayores “HUINCUL+60”

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó este martes la creación del Observatorio Municipal de Personas Mayores “HUINCUL+60”, una iniciativa del bloque del MPN destinada a fortalecer la protección social y la calidad de vida de los adultos mayores.

La ciudad experimenta un acelerado envejecimiento poblacional, pero aún carece de una base de datos local integral sobre este sector. El observatorio permitirá generar información precisa y fomentar la participación ciudadana, asegurando políticas públicas más eficientes y equitativas.

Diagnóstico nacional y regional

Según el Censo Nacional 2022, el 9,8% de la población de Neuquén tiene más de 65 años, frente al 3,2% en 1980. Actualmente, 67.874 personas cuentan con cobertura de PAMI en la provincia, de las cuales 1.996 residen en Plaza Huincul. En tanto, 141.802 personas en el Departamento Confluencia carecen de obra social, prepaga o cobertura estatal, lo que evidencia una brecha entre el envejecimiento poblacional y la respuesta institucional.

Situación local

Si bien se conocen los datos de afiliación a PAMI, no se dispone de información sistematizada sobre afiliación al ISSN, acceso a salud, cuidados, condiciones de vivienda, soledad, dependencia funcional o participación social.

Objetivos del Observatorio “HUINCUL+60”

El observatorio funcionará como una herramienta técnica, política e interdisciplinaria, orientada a relevar, monitorear y generar propuestas para políticas públicas basadas en evidencia local, en articulación con organismos provinciales y nacionales.

Ejes de acción:

Seguridad de ingresos

Acceso a la salud

Servicios sociales: cuidados, autonomía y participación

Beneficios esperados:

Mejor diagnóstico local

Indicadores para evaluar políticas

Participación activa de los adultos mayores en la toma de decisiones

Articulación con niveles provincial y nacional

Con la creación de “HUINCUL+60”, Plaza Huincul busca anticiparse a los desafíos del envejecimiento poblacional y garantizar un uso más justo y eficiente de los recursos municipales para sus ciudadanos mayores.