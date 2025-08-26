Plaza Huincul: anuncian cortes por repavimentación en Benito Ortiz

La secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que los próximos miércoles 27 y jueves 28 de agosto, entre las 8:30 y las 18:00 horas, se llevarán adelante trabajos de repavimentación sobre calle Benito Ortiz, en el sector comprendido entre Atahualpa Yupanqui y Azucena Maizani, en barrio Central.

El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de transitabilidad de esta arteria, que constituye un punto de circulación habitual para los vecinos del sector.

Desde el área municipal se solicitó a los frentistas y conductores que circulan por la zona mantener la calle libre de vehículos durante los días y horarios de obra, con el fin de evitar inconvenientes y permitir el normal despliegue de la maquinaria vial.