Jóvenes muertos en Cutral Co: qué secuestró la Policía

El adolescente de 16 años y el joven de 18, que fueron asesinados esta madrugada en el barrio Nehuen Che, sufrieron dos y tres heridas de bala cada uno. La Policía secuestró, además de las veintena de vainas servidas calibre 9 y 22 milímetros, un arma de fabricación casera, del tipo tumbera.

“Las víctimas tenían diferentes cantidades de heridos. El de 16 años tenía tres lesiones en la espalda. Mientras que el mayor (de 18) presentó una lesión en el cuello y en el lateral intercostal izquierdo”, explicó el inspector Pedro Güento, a Cutral Co al Instante.

El segundo jefe de la Dirección Seguridad Cutral Co, explicó que se secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera, que estaba preparada para utilizar cartuchos de escopeta, de los que no se encontraron restos.

Las vainas servidas secuestradas son de calibres 9 y 22 milímetros. “Debajo de una de las víctimas se encontró un asiento de moto, de los redondos como los usan los ciclomotores”, agregó.

Qué investiga la Policía

“No podemos descartar la situación de enfrentamiento, pero en este caso no hubo vainas donde estaban los cuerpos. La búsqueda nos permitirá tener más indicios y, en un primer momento tampoco tenían (las víctimas) armas al momento de ser encontrados”, subrayó.

El motivo por el que se produjo estos homicidios no está claro todavía. Los investigadores son cautos, pero no se descarta que haya sido como consecuencia del microtráfico de estupefacientes.