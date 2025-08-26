Invitan a participar del Laboratorio de Creación Teatral en el IFD Nº1 de Cutral Co

El Instituto de Formación Docente Nº1 de Cutral Co informó la apertura de un Laboratorio de Creación Teatral, una propuesta de formación destinada a estudiantes y docentes interesados en el desarrollo de la expresión escénica.

El espacio estará coordinado por el profesor de teatro Lucas Ismael Montecinos y se dictará bajo modalidad presencial cuatrimestral. Las clases se realizarán los días jueves de 19:00 a 20:20 horas en la sede del IFD Nº1, ubicada en Los Ñires 220 de Cutral Co.

El taller cuenta con 15 cupos para estudiantes y 5 cupos para personas con título docente, en este último caso con la posibilidad de acceder a puntaje docente.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el miércoles 27 de agosto a través de un formulario digital, disponible mediante código QR. El inicio de cursado será el jueves 28 de agosto.