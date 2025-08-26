Estatales provinciales cobran este viernes 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto el Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará los haberes a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, tal como viene ocurriendo desde el inicio de la actual gestión de gobierno.

La fecha de cobro fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria. Incluye a los empleados del Consejo Provincial de Educación, Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados y alcanza también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (jubilados, pensionados y retirados).

Los haberes estarán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia de Neuquén.