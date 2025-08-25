Pulpo Lencina “Alianza es uno de los clubes más grandes de la patagonia”

El flamante entrenador de Alianza de Cutral Co estuvo presente en el enfrentamiento entre Independiente y Alianza en La Chacra en la categoría Reserva y habló con 299 Deportes.

¿Cuales son las sensaciones de volver al Club?



Contento, con muchas ganas de trabajar y con ganas de que Alianza de devolverles la confianza que han depositado en mí.

¿Es difícil llegar a un club que perdió dos finales en el año? ¿Cómo viste al plantel y cómo crees que va a ser el partido del miércoles?

Perder finales, en la parte anímica se siente pero también es bueno, no siempre tienes la posibilidad de jugar finales. Como le digo a los chicos, jugar finales no se da siempre. La última le tocó ganar a Independiente pero bueno hay que seguir trabajando, saber que los chicos están en un club grande, te tenes que reponer enseguida porque sabes que tenes que competir en la liga, tenes que competir en el Regional. Al plantel lo vi bien con muchas ganas de trabajar, de ser competitivos y es lo que uno pretende del plantel que está. Saben bien el pensamiento que tengo yo y hay que disfrutar el momento y prepararse para lo que viene.

¿Piensan en la liga o más en el regional?

Uno primero tiene que pensar en la liga, en el partido del miércoles que va a ser importante ahí uno va viendo el trabajo que uno pretende para el equipo, tratar de buscar el funcionamiento que también uno pretende para este torneo, pero bueno tenemos que pensar de este miércoles e ir sumando entrenamientos.

Un saludo que quieres dejar para la gente de Alianza

Saludar a la gente que me ha recibido muy bien, al hincha, a la gente que uno ve, yo he estado muy poco tiempo pero me han recibido bárbaro, esperemos estar a la altura de lo que es el club, de ser competitivo, de llegar de vuelta a la final y de hacer un gran torneo en el regional también. Es lo que se merece el club , tiene mucha convocatoria, uno de los más grandes de la patagonia así que uno tiene que estar a la altura y esperemos que en conjunto con los jugadores, con los dirigentes, con el cuerpo técnico y con la gente podamos coronarlo de la mejor manera.