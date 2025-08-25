Plaza Huincul invita a jóvenes a participar del dispositivo de gestión emocional

Plaza Huincul, a través de la dirección de Niñez y Adolescencia y la subsecretaría de Institucionales, invita a los jóvenes de la comarca a participar de un dispositivo de gestión emocional especialmente diseñado para ellos.

La actividad se llevará a cabo en la Biblioteca municipal Juan Benigar, los días martes y jueves, de 19 a 21 horas, y estará coordinada por el equipo técnico de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Los interesados pueden inscribirse escaneando el QR del flyer o completando el formulario disponible en el enlace correspondiente.