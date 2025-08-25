Importante victoria de Petrolero Argentino frente a Patagonia por el Torneo Oficial

El conjunto de Plaza Huincul sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Oficial de Lifune frente a Patagonia. Fue por 3 a 2 como visitante.

Petrolero comenzó ganando el encuentro, cerrando el primer tiempo en ventaja por 2 a 0 sobre su rival con goles de Agustín Maldonado y un golazo de Agustín Muñoz. El Matador se quedó con un jugador menos en el primer tiempo.

En la segunda mitad, Patagonia manejaba un poco más la pelota pero Petrolero seguía generando peligro. A los 25 minutos del segundo tiempo, el local logró el descuento y tres minutos más tarde la igualdad en el marcador.

A los 32 minutos del segundo tiempo. Petrolero logró nuevamente ponerse en ventaja luego de que Gonzalo Peñipil cambiara un penal por gol.