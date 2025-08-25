El Sector de Hemoterapia solicita mejoras urgentes en el hospital zonal

El Servicio de Hemoterapia del hospital Zonal de Cutral Co y Plaza Huincul atraviesa una situación considerada insostenible por su propio personal. Según un comunicado del equipo del área, la atención a donantes y pacientes ambulatorios se realiza en un tráiler provisorio, con limitaciones en seguridad y condiciones de trabajo.

Las transfusiones a pacientes ambulatorios se llevan a cabo en el Gabinete de Enfermería, gracias a la colaboración del personal de ese sector, mientras que el área de inmunohematología funciona actualmente en la zona de desayuno del laboratorio de análisis clínicos, espacio que pronto será requerido nuevamente por el laboratorio, reduciendo aún más el lugar disponible.

Los profesionales del servicio destacan que Hemoterapia es un área esencial que garantiza la disponibilidad y seguridad de la sangre utilizada en cirugías, partos, accidentes y tratamientos crónicos. Por ello, exigen la asignación inmediata de un espacio físico propio y adecuado que permita el funcionamiento pleno del servicio, asegurando la atención segura de pacientes, donantes y trabajadores.

El equipo remarcó que su reclamo no es un capricho, sino la exigencia de condiciones mínimas indispensables para continuar con su labor vital.