Dos heridos tras un choque en la Ruta 17 en Picún Leufú

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto, alrededor de las 6:12 horas, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 27 de la Ruta Provincial N° 17, en las inmediaciones de la zona conocida como “El Caracol”. El incidente involucró a un Fiat Siena con dos ocupantes, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital local para recibir atención médica.

Al lugar acudieron de manera conjunta Bomberos Central 10, la Comisaría 9° y personal de tránsito, quienes trabajaron para garantizar la seguridad y el orden mientras se realizaban las tareas de asistencia a los heridos y limpieza de la vía. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo.