Dos heridos tras un choque en la Ruta 17 en Picún Leufú

En las inmediaciones de la zona conocida como “El Caracol”

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto, alrededor de las 6:12 horas, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 27 de la Ruta Provincial N° 17, en las inmediaciones de la zona conocida como “El Caracol”. El incidente involucró a un Fiat Siena con dos ocupantes, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital local para recibir atención médica.

Al lugar acudieron de manera conjunta Bomberos Central 10, la Comisaría 9° y personal de tránsito, quienes trabajaron para garantizar la seguridad y el orden mientras se realizaban las tareas de asistencia a los heridos y limpieza de la vía. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo.