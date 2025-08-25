Docentes neuquinos participaron del segundo encuentro sobre alfabetización

Unos 90 docentes y supervisores de nivel primario participaron el pasado viernes del II Encuentro de diálogo y reflexión sobre prácticas de enseñanza alfabetizadoras, organizado por el equipo de Alfabetización de la DGFD del Consejo Provincial de Educación y el IFD N°12 de Neuquén.

El encuentro, que da continuidad al trabajo iniciado en 2024 sobre la enseñanza de la lectura y la escritura, amplió su enfoque hacia la enseñanza de los números y el sistema de numeración. Durante la jornada, se reflexionó sobre los desafíos y oportunidades en la elaboración de propuestas pedagógicas en ambos campos.

Los participantes intercambiaron experiencias de formación inicial y continua, así como sobre el acompañamiento que realizan directivos y supervisores en las instituciones educativas. La directora del área del Consejo Provincial de Educación, Belén Chiacchiarini, destacó que “el diálogo entre los saberes de los institutos de formación docente y los del nivel primario permite enriquecer y reinventar las aulas”.

El encuentro incluyó mesas de exposición de experiencias, denominadas relatorías, con la participación de docentes de distintos niveles. Entre ellas se destacaron:

“Tejiendo redes: prácticas colaborativas significativas”, a cargo de las profesoras Nadia Tarifeño y Melani Jara (Escuela N°312) y Grisel Correa, Natalia Fernández y Paula Fuentes, supervisores de las zonas 107 y 104.

“Prácticas alfabetizadoras: una mirada desde la formación docente”, liderada por el magíster Ramiro Puertas, formador de docentes y director del IFD N°1.

Participaron docentes de los ISFD N°1 de Cutral Co, N°5 de Plottier, N°6 y N°12 de Neuquén, N°9 de Centenario, N°11 de Rincón de los Sauces y N°17 de Añelo, junto a supervisores de los distritos I, II, VI, VIII, X y XII de la provincia.