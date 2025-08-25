Desde hoy el quirófano móvil estará en Monte Hermoso

El quirófano móvil de Cutral Co estará esta semana en el barrio semirrural de Monte Hermoso.

El equipo de Zoonosis estará en distintos lugares para facilitar el acceso de las familias con sus mascotas para esterilizarlas. Se podrán operar perros y gatos, tanto machos como hembras.

El lunes y martes estará en la familia Lucero, el Lote 3 manzana 1016 de la calle Dionisio Laz.

El miércoles 27, en la familia Quiroga (Cancha Lalo), lote 12 en la manzana 1009 de la calle Zani.

Para el jueves 28, la familia Giordano, en el lote 6 manzana 1012 de la calle Urrutia. El viernes 29 en la chacra de la familia Sosa de la calle Gregorio Álvarez, en el lote 7, manzana 1002.

Los turnos se entregarán a partir de hoy a las 8:30.

Además, se entregarán dosis antiparasitarias y se colocarán vacunas antirrábicas.