Copelco renovó la red eléctrica en el barrio General San Martín de Cutral Co

La cooperativa Copelco concretó una importante obra en el barrio General San Martín de Cutral Co, donde reemplazó los conductores subterráneos deteriorados por un moderno tendido aéreo. La intervención incluyó la instalación de nuevas protecciones y un cable preensamblado en cuatro postes de eucalipto, con el objetivo de restablecer y optimizar el servicio eléctrico en la zona.

Desde la entidad señalaron que este trabajo forma parte de un plan de renovación progresiva, que apunta a brindar mayor seguridad y calidad en la prestación para los vecinos.