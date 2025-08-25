Cientos disfrutaron el día de las infancias en Cutral Co

Este domingo, en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi se llenó de alegría con la propuesta “Tardes de Sonrisas y Juegos”. Fue una jornada pensada para que niñas, niños y familias vivan una tarde inolvidable.

Hubo peloteros, juegos, personajes animados y muchas sorpresas. También se disfrutó de las coreografías de Suricata Style, dirigidas por Fabián Freyre, que hicieron bailar a todo el público.

El gran cierre estuvo a cargo de Canticuénticos, que ofreció un show lleno de música, diversión y canciones para cantar, jugar y bailar en familia. “Estamos felices por haber compartido con esta hermosa gente de Cutral Co. Agradecemos al municipio por la invitación”, expresaron al finalizar.

La subsecretaria de Cultura y Educación, Cyntia Ferreyra Mesa, y el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacaron la emoción de compartir este espacio con la comunidad y agradecieron el acompañamiento del intendente Ramón Rioseco para hacer posible la celebración.