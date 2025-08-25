Cientos disfrutaron el día de las infancias en Cutral Co

Fue ayer en el gimnasio municipal Enrique Mosconi.

Este domingo, en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi se llenó de alegría con la propuesta “Tardes de Sonrisas y Juegos”. Fue una jornada pensada para que niñas, niños y familias vivan una tarde inolvidable.

Hubo peloteros, juegos, personajes animados y muchas sorpresas. También se disfrutó de las coreografías de Suricata Style, dirigidas por Fabián Freyre, que hicieron bailar a todo el público.

El gran cierre estuvo a cargo de Canticuénticos, que ofreció un show lleno de música, diversión y canciones para cantar, jugar y bailar en familia. “Estamos felices por haber compartido con esta hermosa gente de Cutral Co. Agradecemos al municipio por la invitación”, expresaron al finalizar.

La subsecretaria de Cultura y Educación, Cyntia Ferreyra Mesa, y el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacaron la emoción de compartir este espacio con la comunidad y agradecieron el acompañamiento del intendente Ramón Rioseco para hacer posible la celebración.