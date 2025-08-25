Avanza la modernización de la fábrica Cersinpat de Cutral Co

La cerámica avanza en el proceso de modernización de su planta con la instalación de la nueva maquinaria adquirida recientemente como parte del programa de “Reingeniería y Actualización Tecnológica del Polo Cerámico”.

Desde la cooperativa Cersinpat, su presidente, José Navarrete, explicó que los operarios trabajan en el desmontaje de equipos con más de 50 años de uso y en paralelo preparan la nave donde se montará la nueva tecnología.

La tarea cuenta con soporte técnico del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, ENIM y la municipalidad de Cutral Co.

Como ya se informó, la incorporación de la mezcladora y la extrusora de arcilla permitirá optimizar la producción y reorganizar las líneas que aún resultan útiles, lo que marcará un cambio significativo en la capacidad operativa de la planta.

Navarrete estimó que en unos 60 días estará concluida la instalación, y así se iniciará una nueva etapa para las 59 familias que dependen de este emprendimiento, que se proyecta como el polo ceramista más importante de la región.