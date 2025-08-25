Abrieron las inscripciones para terminar los estudios secundarios en Plaza Huincul

Desde este lunes 25 de agosto y hasta el próximo 5 de septiembre se encuentran abiertas las inscripciones para sumarse a la propuesta educativa Plaza Educa, una iniciativa destinada a vecinos y vecinas que deseen finalizar sus estudios secundarios.

El programa ofrece educación gratuita, de calidad y con título oficial, además de un acompañamiento permanente durante el cursado. La inscripción se realiza de manera presencial en la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, donde se brinda toda la información necesaria para quienes quieran acceder a esta oportunidad.

Quienes deseen realizar consultas o recibir mayor información también pueden hacerlo a través de WhatsApp al 299-5351518.