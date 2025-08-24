Vecina de Cutral Co, paciente oncológica, solicita apoyo

Marcela Beatriz Troncoso, vecina de Cutral Co y paciente oncológica, atraviesa un delicado estado de salud y solicita la solidaridad de la comunidad. La mujer padece trombosis troncocerebral y tres tumores malignos, con metástasis en colon e hígado. Actualmente, la enfermedad afecta su garganta y esófago, dificultando la ingesta de alimentos y el habla.

Marcela, madre de tres hijos y jubilada por invalidez, requiere tratamientos para mejorar sus niveles de anemia y recuperar peso, mientras espera ser llamada para una intervención quirúrgica. Según su relato, el daño neurológico que padece podría derivar en la pérdida de la voz.

La paciente debe viajar nuevamente el 2 de septiembre a Neuquén para continuar con sus controles médicos y seguir con el tratamiento necesario.

Ante esta situación, hace un llamado a la comunidad para recibir apoyo y asistencia durante este momento crítico.

Para colaborar, Marcela comparte sus datos de contacto:

Mercado Pago: marcelatroncoso.mp

marcelatroncoso.mp Celular: 2996270307

Marcela agradece profundamente a todas las personas que la apoyan con llamadas, mensajes, visitas o cualquier tipo de ayuda, y confía en la solidaridad de quienes puedan acompañarla en esta etapa de su tratamiento.