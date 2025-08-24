Plaza Huincul: Cortan el suministro de agua para reparar una bomba

El mediodía de este domingo, una importante pérdida de agua se registró en la calle 9 de Julio de Plaza Huincul, a raíz de la rotura de un caño. La situación generó un chorro constante y obligó a la intervención inmediata.

Según se informó, el desperfecto afectó una bomba de potencia utilizada para enviar el agua al reservorio de Altos del Sur. Aunque en un principio no impactó directamente en el suministro, las maniobras para detener la pérdida y reparar la rotura obligaron a interrumpir el sistema, lo que podría generar falta de presión o escasez en distintos sectores de la ciudad.

Las zonas que podrían verse afectadas son los barrios Centenario, Universitario, Altos del Sur y Mosconi. Desde el municipio pidieron a los vecinos realizar un uso responsable del recurso hasta que culminen las reparaciones.

Pasadas varias horas de trabajo, las cuadrillas aún continúan en el lugar, tratando de resolver la falla y normalizar el servicio.