Habrá una nueva audiencia por la explosión en la refinería NAO

El miércoles 27 a las 10 horas se realizará una nueva audiencia en el Poder Judicial de Cutral Co en el marco de la causa por la explosión ocurrida en la refinería NAO, que provocó la muerte de Gonzalo Molina (31), Víctor Herrera (58) y Fernando Jara (34).

La causa ya había quedado lista para avanzar a juicio tras la audiencia de control de acusación. Sin embargo, la defensa de los imputados volvió a presentar impugnaciones sobre aspectos que ya habían sido debatidos y rechazados por la justicia, intentando nuevamente frenar el proceso judicial.

Las familias de las víctimas y organizaciones locales seguirán de cerca la audiencia, exigiendo que la causa avance y se haga justicia por Víctor, Fernando y Gonzalo.