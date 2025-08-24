Habrá cielo cubierto y ráfagas intensas para este domingo en la comarca petrolera

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que este domingo el cielo se mantendrá mayormente cubierto en Plaza Huincul y Cutral Co, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 2 °C por la noche y una máxima de 17 °C durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que por la tarde registre una intensidad de 10 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 18 kilómetros. Sin embargo, hacia el transcurso de la jornada, se espera un incremento que lo llevará a 43 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 63 kilómetros. Durante la noche, disminuirá levemente, con valores en torno a los 37 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 47 kilómetros.

Por otra parte, en el plano astronómico, la Luna transitará su fase creciente y se ubicará en el signo de Virgo, de acuerdo con el calendario lunar.