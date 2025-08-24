Equinos y aprendizaje: la Policía de Neuquén completó su primer curso especializado

Lo realizó en el Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina.

En la jornada de ayer, se completó el Primer Curso de Certificación Modelo IPAE (Modelo Integrado de Psicoterapia y Aprendizaje Asistido con Equinos) en el Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina.

La capacitación estuvo a cargo del Comisario Alejandro Medel, jefe de la División Montada y Canes, junto con la Licenciada en Kinesiología y Comisario Cecilia Sarquis, de la Policía del Neuquén. Ambos profesionales cumplieron con las exigencias académicas y recibieron la certificación correspondiente.

El curso representa un avance en la implementación de metodologías que incorporan equinos como recurso terapéutico y de aprendizaje en el ámbito policial.