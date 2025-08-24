Equinos y aprendizaje: la Policía de Neuquén completó su primer curso especializado

En la jornada de ayer, se completó el Primer Curso de Certificación Modelo IPAE (Modelo Integrado de Psicoterapia y Aprendizaje Asistido con Equinos) en el Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina.

La capacitación estuvo a cargo del Comisario Alejandro Medel, jefe de la División Montada y Canes, junto con la Licenciada en Kinesiología y Comisario Cecilia Sarquis, de la Policía del Neuquén. Ambos profesionales cumplieron con las exigencias académicas y recibieron la certificación correspondiente.

El curso representa un avance en la implementación de metodologías que incorporan equinos como recurso terapéutico y de aprendizaje en el ámbito policial.