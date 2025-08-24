Cutral Co fue sede de la Copa Iñaki Basiloff de natación inclusiva

El Natatorio Municipal de Cutral Co recibió a nadadores de distintas localidades de la provincia en la Copa Iñaki Basiloff, torneo que busca promover la inclusión a través del deporte. La competencia contó con categorías adaptadas a diferentes tipos de discapacidad: motora, visual, cognitiva, auditiva y síndrome de Down.

Entre los presentes estuvo el propio Iñaki Basiloff, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024, quien expresó su orgullo de que el torneo lleve su nombre. También participaron autoridades locales y provinciales, como Juan Pablo Churrarín, Subsecretario de Deporte y Juventud; Brenda Schönfeld, Directora de Accesibilidad para Personas con Discapacidad; y Emiliano Ramírez, Director del Natatorio Municipal.

Basiloff destacó el valor del evento para fomentar el deporte inclusivo, mientras que Schönfeld reafirmó el compromiso de continuar impulsando estas iniciativas en Cutral Co. La competencia reunió a participantes de Neuquén, San Martín de los Andes, Loncopué, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Cutral Co, consolidando la ciudad como un referente del deporte inclusivo en la región.