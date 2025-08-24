Abren las inscripciones a becas para estudiantes de Formación Profesional en Neuquén

Desde mañana, lunes 25 de agosto, los estudiantes de Centros de Formación Profesional (CFP) de toda la provincia podrán postularse a las becas Gregorio Álvarez, un programa provincial que brinda apoyo económico a quienes cursan trayectos formativos activos. Las inscripciones estarán abiertas durante todo el año a través del sitio web www.becas.neuquen.gov.ar.

El beneficio alcanzará a alumnos de 98 trayectos formativos, incluyendo áreas como construcción, gastronomía, hotelería, estética, mecánica, turismo, carpintería y auxiliares de distintos servicios. Según la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, las becas consisten en dos pagos de 400.000 pesos, uno al momento de la inscripción y el segundo tras la presentación de la constancia de finalización del curso.

Para acceder, los postulantes deben ser argentinos o nacionalizados, residir en la provincia al menos cinco años, tener entre 18 y 35 años, cursar en un CFP y pertenecer a un hogar cuyos ingresos mensuales no superen 4,5 veces el salario mínimo, pudiendo ampliarse a 6,5 veces si conviven más de tres miembros en edad escolar.

La inscripción requiere adjuntar DNI, constancia de alumno regular, título secundario y comprobantes de ingresos de los integrantes mayores de 18 años del grupo conviviente. Quienes sean desocupados o realicen trabajos no remunerados deben presentar la negativa de ANSES y una declaración jurada firmada ante juez de Paz.

Quedan excluidos quienes ya perciban otras becas o subsidios educativos, estén incluidos en los programas nacionales Progresar o Fomentar Trabajo, o tengan empleo formal con ingresos regulares.