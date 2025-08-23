YPF pudo perforar en horizontal sin operarios ni presencia humana

Por primera vez en la historia de la industria petrolera, YPF logró perforar pozos horizontales de manera totalmente autónoma en Vaca Muerta, sin participación directa de ingenieros ni operarios en campo.
La novedad fue confirmada por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, durante el streaming Vaca Muerta Insights, conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo.
“Ya hemos perforado, en forma autónoma, 10 curvas de Vaca Muerta, y hemos perforado pozos horizontales sin intervención de ningún humano”, afirmó Marín con visible entusiasmo.
La operación se realizó desde la sala de control RTIC de YPF, en Puerto Madero, donde los técnicos monitorean en tiempo real el desarrollo de los pozos a más de 1.000 kilómetros de distancia.
Información de Patagonia Shale