Viajaba a Plaza Huincul por ruta 17 y chocó con un caballo

El conductor y un acompañante resultaron con heridas luego de impactar con un caballo. El animal falleció en el lugar.

El grave accidente se registró en la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 5, en jurisdicción de Picún Leufú, poco después de las 22 de este viernes 22.

Un vehículo utilitario que circulaba en dirección a Plaza Huincul impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

Producto del fuerte choque, el animal murió en el lugar y partes de su cuerpo ingresaron al auto. Las personas tuvieron que ser trasladadas hasta un centro asistencial por los golpes y heridas pero no correrían peligro de vida.

Intervino el cuartel de bomberos voluntarios de Picún Leufú y personal de la comisaría 9.

Con información de Noticias Nqn