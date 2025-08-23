Transporte Peduzzi y Bravia invitaron a Batistuta para disertar sobre disciplina y esfuerzo

Con un evento que combinó inspiración, innovación y valores compartidos, Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería realizaron “El poder de la disciplina” en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén Capital, con la participación especial del exjugador de fútbol y goleador de la selección argentina, Gabriel Batistuta.

La apertura institucional estuvo a cargo de Juan Cruz López, quien lidera ambas compañías, quien destacó la importancia de la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo como ejes que guían el crecimiento de la organización. Luego, el histórico delantero argentino compartió un mensaje motivador sobre perseverancia, esfuerzo y sentido de pertenencia, que inspiró tanto a colaboradores como a referentes de la industria.

La elección de Batistuta no fue casual: su trayectoria y resiliencia lo convierten en un referente que encarna los mismos principios que la empresa busca consolidar en su identidad de marca. La cultura del esfuerzo, la superación de adversidades y el liderazgo positivo son valores que fortalecen la motivación interna, refuerzan el orgullo de pertenencia y, al mismo tiempo, proyectan una imagen moderna, activa y comprometida hacia la comunidad y el sector energético.

El encuentro se dio en un momento de expansión para la compañía, que en los últimos años reafirmó su apuesta por la innovación y la eficiencia en toda la cadena de valor. Entre sus prioridades se destacan la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos estratégicos, la formación y fortalecimiento de sus equipos y la consolidación de una gestión con altos estándares de gobernanza.

Más allá del transporte, Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería se consolidan como un proveedor integral de servicios para la industria oil & gas, con soluciones que abarcan control de sólidos, operación y mantenimiento, montaje, hot oil y transporte especializado. “Creemos que la verdadera eficiencia se logra integrando servicios de forma inteligente. Esa es la apuesta que guía nuestro crecimiento”, afirmó .

Con “El poder de la disciplina”, Peduzzi y Brava Ingeniería no solo ofrecieron un encuentro motivador junto a Batistuta, sino que también reafirmaron su compromiso con la innovación, la seguridad y el bienestar de su gente, consolidando su posicionamiento como un empleador atractivo y una compañía de referencia en la industria energética.