Máximo Ramirez será parte de la 1ª Peña Provincial de Danza y Folclore

El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres -a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana- invita a toda la comunidad a vivir una fiesta de raíces y cultura en la 1° Peña Provincial de Danza y Folklore, que se desarrollará el sábado 23 de agosto a partir de las 15 en el Espacio Duam con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará con un espacio de formación, donde a partir de las 15 los campeones nacionales de zamba Danise Rivas y Sergio Reyes dictarán el taller Seguir siendo raíz, mientras que a las 17 el campeón nacional de malambo Máximo Ramírez compartirá su técnica desde Cutral Co, acompañado por Emanuel “Rulo” Hernández.

El evento forma parte de los festejos por el Día del Folklore (22 de agosto) y reunirá a grandes exponentes de la música y la danza con propuestas para todas las edades y un fuerte compromiso con la diversidad, la calidad artística y la inclusión de talentos de todo el territorio neuquino.

A partir de las 19, el escenario “Espacio Patagonia” se llenará de música y danza con una grilla de primer nivel, que incluirá a India Fernández con su música campesina; al ballet de Adultos Mayores Patio Bouquet, a Alma de Nogal con su estilo tradicional neuquino; a Ucronía Dúo con su folclore renovado y a Kutral Malambo Femenino, con toda su fuerza y precisión desde Cutral Co.

Además, se presentarán Ernesto Guevara con temas de sus discos y el elenco femenino Sureras.

También estará presente el reconocido dúo Orellana Lucca, integrado por Rodolfo Lucca, que vivió toda su infancia en El Cholar, en la región Alto Neuquén, y por Manuel Orellana, oriundo de Santiago del Estero. Esa dupla será el broche de oro de la noche, cerrando la celebración con su música cargada de historia, tradición y raíz.

El público podrá disfrutar de un sector para bailar, servicio de buffet a cargo de la Fundación SENO y un espacio para emprendedores provinciales vinculados al folklore, en una propuesta integral para celebrar la fuerza y la tradición neuquina en su día.

Desde Radio y Televisión del Neuquén se realizará la transmisión del evento y un streaming a través del canal de Youtube @rtn_neuquen con la conducción de Verónica Viegas y Edgardo Pino. En el espacio estarán músicos, artistas y referentes del folklore para continuar celebrando y vibrar con nuestra identidad. Además, Carlos Monsalve estará mostrando todo el color a través de las redes sociales de RTN.