Canticuénticos se presenta este domingo para vivir una jornada de diversión en Cutral Co

Finalmente hubo una modificación en el cronograma inicial y la tarde de sonrisas y juegos se vivirá el domingo, a partir de las 16, en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co, con entrada libre y gratuita.

La propuesta que está organizada por el municipio cutralquense, incluirá la coreografías de la escuela de baile Suricata Style; habrá peloteros y personajes conocidos que invitarán a la diversión.

También se organizaron peloteros, sorpresas y mucha alegría. Para el final se espera la presentación de Canticuenticos que ofrecerá su propuesta de música y disfrute a toda la familia.