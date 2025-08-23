Finalizó el ciclo de capacitación para formadores de clubes y escuelas deportivas

Con gran éxito culminó en el Gimnasio Municipal de Cutral Co la capacitación “Formar a los Formadores”, dirigida a quienes trabajan con infancias y adolescencias en clubes, escuelas deportivas y espacios comunitarios. La actividad concluyó con el Módulo 6, enfocado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en el deporte.

Durante esta última jornada, disertaron Nara Oses, Primera Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Neuquén, quien explicó los alcances de la Ley 2302 y los derechos fundamentales que deben garantizarse en espacios grupales; y Matías Cabezas, Asistente Letrado de la Fiscalía de Delitos Juveniles, quien brindó herramientas legales para que los formadores sepan cómo actuar ante situaciones complejas, como asi también integrantes de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad.

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, subrayó el compromiso de los participantes y el respaldo institucional recibido. La Jueza de Paz, Claudia Vega, anticipó que el programa podría repetirse el próximo año por sus excelentes resultados, y el Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, remarcó el valor de los contenidos brindados para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva.