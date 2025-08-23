Dos jóvenes judocas con discapacidad representaron a Neuquén en Buenos Aires

En momentos en que se discute la financiación para programas que asisten a personas con discapacidad, la valentía y el talento de Juan José Pezoa y Dylan Aparicio demuestran lo necesario que es el aporte del Estado para mejorar su calidad de vida.
Natalia, madre de Juan José y vecina de zona oeste de Neuquén capital, contó su hijo con TEA comenzó a practicar judo hace un año y que su talento para este deporte lo transformó en campeón nacional. Esta semana estuvo en Buenos Aires para participar del Open Judo inclusivo, junto a Dylan Aparicio
Juan José Pezoa
Cat: Sub – 13
Técnico: Carlos San Martin
Institución: Asociación de Luchas Instituto Cardenas
(Tea)
Dylan Aparicio cat. Cadete hasta 60kilos
Técnico: romero fernando
Institución: kizoku
Desde las organizaciones agradecieron el aporte del estado provincial, especialmente de la Secretaría de Deportes y Juventud a cargo de María Fernanda Villone.