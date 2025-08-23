Dos jóvenes judocas con discapacidad representaron a Neuquén en Buenos Aires

En momentos en que se discute la financiación para programas que asisten a personas con discapacidad, la valentía y el talento de Juan José Pezoa y Dylan Aparicio demuestran lo necesario que es el aporte del Estado para mejorar su calidad de vida.

Natalia, madre de Juan José y vecina de zona oeste de Neuquén capital, contó su hijo con TEA comenzó a practicar judo hace un año y que su talento para este deporte lo transformó en campeón nacional. Esta semana estuvo en Buenos Aires para participar del Open Judo inclusivo, junto a Dylan Aparicio

Juan José Pezoa

Cat: Sub – 13

Técnico: Carlos San Martin

Institución: Asociación de Luchas Instituto Cardenas

(Tea)

Dylan Aparicio cat. Cadete hasta 60kilos

Técnico: romero fernando

Institución: kizoku

Desde las organizaciones agradecieron el aporte del estado provincial, especialmente de la Secretaría de Deportes y Juventud a cargo de María Fernanda Villone.