Allanamientos por venta de droga fueron tres y encontraron 1 kilo de marihuana

Después de los allanamientos realizados ayer, desde la División Antinarcóticos se informó el resultado. Cutral Co al Instante informó de uno de los allanamientos, en avenida Carlos H. Rodríguez pero fueron tres en total.

Lo más grave es que en 20 días de investigación, se determinó que los encargados de vender la droga eran menores de edad y que adultos se encargaban de controlar la actividad. Ello deja más involucrados a los mayores de edad porque se agravará la acusación por utilizar menores.

Se secuestró:

Varias dosis CLORHIDRATO DE COCAINA peso de 15 gramos

Casi 1 kilo de CANNABIS SATIVA DINERO: $ 1.618.300

ARMAS DE FUEGO: 1 (una) REPLICAS DE ARMAS DE FUEGO: 2 (dos)

MUNICIONES: 27 (veintisiete)

Valuación de la sustancia Clorhidrato de Cocaina: $ 355.000

Valuacion de la sustancia Cannabis Sativa: $ 13.125.000 I

Se dejó demoradas a cuatro personas, dos hombres, una mujer y un adolescente.