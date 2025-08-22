Tiraron abajo una casa en Centenario, que se usaba para vender drogas

La casa era una construcción que un joven había heredado tras el fallecimiento de sus padres y que utilizaba para vender drogas.

Se realizó en la calle Costa Rica de la ciudad de Centenario e implicó un despliegue policial, de bomberos voluntarios y del municipio.

Esta decisión, de derribar las viviendas es porque luego de que se detiene a las personas que venden, el lugar es ocupado por otras personas que continúan con la actividad.

Vecinos del lugar aseguraron que recuperan la tranquilidad luego de esta decisión porque habían vivido un infierno por la inseguridad que les generaba la venta de droga.

El punto de venta estaba clausurado desde fines del mes pasado tras la acusación que realizó la fiscal del caso Eugenia Titanti a tres personas que solían ocuparlo para la comercialización de droga. Desde ese momento, el Ministerio Público Fiscal y el municipio de Centenario trabajaron en conjunto para avanzar con el derribo del inmueble, que fue ordenado finalmente por la jueza de faltas Carolina Vidal el pasado 18 de agosto.

“Quiero poner en valor y resaltar el aporte de todos los vecinos y vecinas”, remarcó el jefe de fiscales, José Gerez. “Este lugar recibió cinco denuncias vecinales anónimas mediante el código QR y una de la aplicación `Neuquén te Cuida`”, especificó. “Hoy en Neuquén, detrás de una denuncia hay una respuesta, a lo largo y ancho de toda la provincia. Esto se debe, obviamente, al compromiso del gobernador y al trabajo de todos los ámbitos, como el ministerio de Seguridad, los intendentes y la Policía, junto al Ministerio Público Fiscal”.