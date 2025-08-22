Seguirá con prisión preventiva la mujer que planeaba el homicidio de una fiscal, en Cutral Co

Un Tribunal de Impugnación confirmó la prisión preventiva de la mujer que se encuentra imputada en dos causas: una por microtráfico de estupefacientes y otra por instigar el homicidio de una fiscal.

La investigación por la instigación del homicidio de la fiscal Mayra Febrer, se sustenta a raíz de escuchas telefónicas. Allí se detectó que la mujer estaría planificando el asesinato de la funcionaria judicial que la investigaba en la otra causa. La acusada es Suyai Contreras.

La defensa de la mujer había solicitado una detención domiciliaria, dado que ella está detenida y al cuidado de un hijo de cuatro años.

Al momento en que le formularon cargos el pasado 11 de agosto, el juez de garantías, Diego Chavarría Ruiz, consideró que la única manera de preservar el proceso en este caso es la prisión preventiva, resolución que fue confirmada por un tribunal de Revisión el pasado 13 de agosto. Lo integraron las juezas Laura Barbé, Mirta Ojeda y el juez Ignacio Pombo.

Ahora el Tribunal de Impugnación conformado por la juezas Florencia Martini, Liliana Deiub y el juez Andrés Repetto confirmó que lo resuelto tanto por el juez de garantías como por el Tribunal de Revisión se encontraba debidamente fundamentado por lo cual rechazó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva de la mujer.

La acusación

Contreras fue acusada en junio pasado por el delito de instigadora de homicidio hacia una fiscal de Cutral Co, Mayra Febrer. Hasta ese momento estaba con prisión domiciliaria por otro hecho y se le revocó la medida.

En esa oportunidad, la fiscalía planteó en su teoría del caso que los días previos al 17 de junio, Suyai Contreras, se contactó con personas y les encargó: «ejecutar el homicidio de la fiscal Mayra Febrer toda vez que, en razón de su cargo y como fiscal del caso, la investiga (a Contreras) y le ha formulado cargos por abuso de armas y por homicidio agravado de arma de fuego como instigadora» de Javier Charpentier.

Además, el asistente letrado Federico Cuneo -acompañado de la fiscal Gabriela Macaya y el fiscal jefe Gastón Liotard- manifestó que: «Suyai Contreras les ofreció una ametralladora, una Pick Up Ford Ranger y una suma de dinero para facilitar la consumación del homicidio».

Así Cuneo le atribuyó el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria, en razón de cargo y función, en grado de tentativa y en calidad de instigadora.