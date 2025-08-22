Se viene la feria de emprendedores de la EPET 10 que recaudará útiles para los estudiantes

Este sábado 23 de agosto se realizará la Feria Integral EPET 10, que contará con la oferta de productos de unos 40 feriantes y la presentación de la compañía de danzas Petrolero Argentino y Leonel Epulef que hará Hip Hop Dance.

La actividad comienza a las 16.30 y finaliza a las 21, en el edificio escolar, avenida Cutral Co y avenida Scrheiber de Plaza Huincul.

La actividad la organiza la cooperadora de padres de la EPET que en en esta oportunidad solicitaron útiles escolares para alumnos y alumnas que cursan sus estudios pero no cuentan con los elementos para cumplir con las tareas adecuadamente.

En esta ocasión se pidió papel afiche, cartulina, hojas ralladas número 3, hojas cuadriculadas, hojas de dibujo técnico y lapiceras. Estos aportes se pidió a los feriantes, no al público.

Además se le dio espacio a alumnos de los años superiores, de quinto y sexto año, que se animaron a emprender y que tendrán en su lugar en la feria.