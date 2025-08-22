Se reprogramó la llegada del mamógrafo móvil a Plaza Huincul

El mamógrafo móvil que debía realizar estudios en Plaza Huincul cambió sus fechas y ahora estará disponible en el Centro de Salud Otaño el jueves 28 y viernes 29 de agosto.

El servicio está destinado a mujeres de 50 a 69 años que no cuenten con cobertura social, y permite realizar mamografías de manera rápida y sencilla, fundamentales para detectar cambios en las mamas de forma temprana y aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Las interesadas pueden acercarse al Centro de Salud del barrio Brentana o al hospital local para informarse y agendar su turno.