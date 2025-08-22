“Plaza Educa” abre sus inscripciones

Se abren las inscripciones para los mayores de 18 años que deseen terminar sus estudios secundarios. Cuenta con dos modalidades y con la especialización “Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales”.

Los dos programas están pensados para quienes nunca cursaron el nivel secundario y para quienes iniciaron con los estudios pero no lograron terminarlos.

Las clases son virtuales y se brinda un espacio desde el Centro de Capacitaciones y Formación Profesional de Plaza Huincul para las apoyaturas escolares.

La inscripción se realizará de forma presencial en la subsecretaría municipal de Capacitación desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre en los siguientes horarios:

Profesora Dana

Lunes: 10:00 a 12:00 hs

Martes: 20:30 a 22:00 hs

Miércoles: 17:30 a 20:00 hs

Jueves: 10:30 a 12:00 hs

Profesora Francisca

Martes: 10:00 a 12:00 hs

Miércoles: 10:00 a 12:00 hs

Jueves: 16:30 a 18:30 hs

Viernes: 16:30 a 18:30 hs

Documentación requerida para personas que no cursaron el secundario:

– Fotocopia Legalizada del DNI

– Fotocopia Legalizada del Certificado de finalización del Nivel Primario completo

Documentación requerida para personas que adeudan materias del secundario:

– Fotocopia Legalizada del DNI

– Fotocopia Legalizada del Rendimiento Académico del secundario