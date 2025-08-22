La Estudiantina 2025 está en marcha: premiarán hasta en $10 millones y participarán 54 cursos

Más de mil estudiantes serán parte este año de la Estudiantina 2025 que se hará en conjunto entre los municipios de Cutral Co, Plaza Huincul y la cooperativa Copelco. Serán 54 cursos los que se anotaron para participar desde el 12 al 19 de septiembre.

Como se repartirán entre las dos ciudades, el cronograma incluye las actividades en los diferentes espacios que hay en la comarca petrolera.

El anuncio oficial se hizo hoy en el auditorio de la cooperativa Copelco, donde el presidente y anfitrión, Máximo Cisneros recordó que hace décadas atrás, hubo un concurso de preguntas y respuestas, con premios. Luego también hicieron Cumpliendo un Sueño y finalmente volvieron a sumarse.

“Ahora lo repotenciamos. Me encanta la propuesta y felicito a toda la organización. A los chicos les digo que se diviertan, que la competencia sea sana y que podamos divertirnos sobre todas las cosas”, sostuvo Cisneros.

A su turno, el intendente huinculense, Claudio Larraza, destacó la voluntad y la generosidad política para realizar este trabajo de forma articulada entre ambas localidades.

Subrayó que la Estudiantina no es solo una fiesta, sino un símbolo de unidad y cooperación entre ciudades que comparten una misma comunidad y un objetivo común: brindar a las juventudes un espacio para compartir, competir y disfrutar”.

Larraza anheló que esta Estudiantina sea “un símbolo de unidad, de compañerismo y de cooperación. Que quede claro que las fronteras entre nuestras ciudades desaparecen cuando se trata de pensar en el futuro, y ese futuro son ustedes”.

Luego, el intendente Ramón Rioseco mencionó que la idea de juntarse las principales instituciones de las ciudades para hacer la actividad, es marcar la importancia que tiene la Estudiantina para la comarca.

“Hacerla se ha convertido en un problema de Estado porque no solo van los chicos, sino las familias. Toda la comunidad se involucra. Son momentos muy felices e inolvidables para ustedes”, dijo. Y agregó: “Aprovechen y sean felices. Y entre todos, las autoridades, padres, instituciones y comercios cuidemos a todos los chicos”, sostuvo.

Rioseco subrayó la importancia de mantener el trabajo conjunto, y afirmó que “como comunidades, debemos fortalecer la unidad en beneficio de nuestra gente y, especialmente, de nuestras juventudes”. Terminó con un mensaje a las y los estudiantes: “A ser felices y a disfrutar de esta etapa para ustedes”.

Antes, la directora de Juventud del municipio huinculense, Julieta Querci, remarcó el valor de unificar esfuerzos entre ambas ciudades, con el objetivo de que los jóvenes no se pierdan ninguna propuesta. “Les pedimos que vivan esta Estudiantina con alegría y responsabilidad. Agradecemos profundamente el compromiso que han demostrado para hacer posible este evento”.

Cuáles serán los premios:

Los premios en efectivo serán: $10 millones para el 1° lugar, cinco millones para el 2° y $2,5 millones para el 3°. Además, se entregarán premios especiales para la mejor mascota, mejor hinchada y mejor bandera.

Antes del acto se realizó el sorteo de los colores distintivos que representarán a cada uno de los cursos participantes.

El cronograma de actividades se inicia el 12 de septiembre con la jornada de lanzamiento: Expresión Artística; 13 y 14 será Fútbol Mixto; 15 y 16 : Voley Mixto; 17, Quemados; el 18: Preguntados y el 19 Maratón y cierre de la Estudiantina 2025.