Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Llegó el viernes con un pronóstico de descenso de la temperatura. La temperatura mínima está prevista con registros bajo cero hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una máxima de 8° Centígrados y la mínima hacia la noche 3° bajo cero.

En cuanto al viento del sector oeste está previsto que llegue a los 39 kilómetros con ráfagas de 50, durante el día. Para la noche, la velocidad constante será de 44 kilómetros con ráfagas de 50 y permanecerá en el mismo sector.

También se indica posibles tormentas a lo largo del día y para la noche, despejado.