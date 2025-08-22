Allanan una vivienda por venta de droga en Cutral Co

El operativo se realizó hoy en la avenida Carlos H. Rodríguez de Cutral Co, entre 13 de Diciembre y 22 de Octubre, en el barrio Daniel Saez.

La zona ha sido escenario de hechos de violencia, como el asesinato de Carlos Conejero. Además las personas que habitan la vivienda son del ambiente delictivo.

La División Antinarcóticos realizó el allanamiento con apoyo de la GEOP y también de otras dependencias ya que en determinado momento se cerró el tránsito por la zona.

Se desconocen todavía los resultados de este operativo, ya que se extendió por varias horas.