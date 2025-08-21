Plaza Huincul: Una niña le contó a su maestra que era abusada

La jueza de Garantías, Laura Barbé, aceptó la acusación contra un hombre por el delito de abuso sexual cuya víctima es una niña de 13 años. Además, se dispuso la prisión preventiva por un lapso de dos meses mientras avanza la investigación

La acusación la realizó el Ministerio Público Fiscal, a través del asistente letrado Federico Cúneo, contra un hombre identificado como R.D.U.R.

Se lo acusó de abusar sexualmente de una niña, que era parte de su entorno familiar, en una localidad cercana a Plaza Huincul.

Cúneo dijo en la audiencia que el hecho fue denunciado después de que la niña le contó a su maestra de la escuela primaria, que era víctima de abusos sexuales.

El representante del MPF planteó que los hechos fueron cometidos entre julio de 2022 y agosto de este año, cuando el acusado, con la excusa de comprarle cosas, llevaba a la niña desde la casa donde reside hacia la ciudad de Plaza Huincul en la que vive él.

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años de edad, agravado por la guarda, en calidad de autor.

Como medida cautelar, el asistente letrado requirió que R.D.U.R permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo para la integridad de la víctima y de fuga.

Entre la prueba recolectada, mencionó informes médicos que respaldan la teoría del caso del MPF, así como la documentación escolar que acredita el develamiento que realizó la niña a su maestra.

La magistrada avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, pero por un lapso de dos meses.