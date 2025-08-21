El IFD N°14 de Cutral Co realizará su segunda Expo Vocacional

El Instituto de Formación Docente N°14 de Cutral Co invita a la comunidad a participar de su segunda Expo Vocacional, que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en el edificio del instituto, ubicado en Gregorio Álvarez 692, Cutral Co.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de charlas informativas, actividades y juegos diseñados para conocer en detalle las carreras que ofrece la institución. La expo se desarrollará en tres turnos: de 8 a 12 horas, de 14 a 18 horas y de 20 a 22 horas, para brindar mayor comodidad a quienes deseen asistir.

El IFD N°14 forma docentes en diversas áreas, incluyendo Física, Lengua y Literatura, Geografía, Matemática, Química, Biología y Filosofía, ofreciendo a los futuros estudiantes la posibilidad de proyectar su futuro académico y profesional en el ámbito de la educación.

La institución invita a toda la comunidad estudiantil y familias interesadas a acercarse, conocer las propuestas educativas y descubrir las oportunidades de formación que brinda el instituto.